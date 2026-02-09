Bénin : la Céna valide le bulletin unique de la présidentielle 2026

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a procédé, ce lundi 9 février 2026, à la validation du spécimen du bulletin unique devant servir à l’élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. La séance s’est tenue au siège de l’institution, en présence des représentants des différents duos candidats engagés dans la course à la magistrature suprême.

Les échanges ont réuni, pour le duo de la mouvance présidentielle Wadagni–Talata, la colistière Mariam Chabi Talata Zimé Yérima. Le duo Hounkpè–Hounwanou, soutenu par le parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), était quant à lui représenté par Abdoulaziz Yarou Brisso.

En ouvrant les travaux, le président de la CENA, Sacca Lafia, a rappelé l’objectif de la rencontre, invitant les participants à examiner avec attention la maquette du bulletin unique destinée à l’élection du Président de la République et de son Vice-président. Une présentation détaillée du document a ensuite été effectuée, suivie d’une projection permettant d’apprécier la configuration générale du bulletin, le positionnement des éléments graphiques ainsi que l’emplacement des logos des différentes candidatures.

Publicité

À l’issue de cet examen, le représentant du FCBE a donné son accord sur le spécimen proposé, tout en formulant une observation relative à un éventuel réajustement de la position du logo de sa formation politique. Une suggestion qui, selon les précisions apportées par les responsables techniques de la CENA, ne pouvait plus être intégrée à ce stade avancé du processus.

Pour sa part, la représentante du duo Wadagni–Talata a exprimé le souhait de voir le logo de leur candidature légèrement agrandi sur le bulletin unique, afin d’en améliorer la lisibilité. Réagissant à ces différentes remarques, le président de la CENA, en concertation avec la Direction générale des élections, a assuré que l’institution examinerait l’ensemble des observations formulées, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires encadrant le processus électoral.