Bénin : La Cour suprême rectifie des résultats à Allada après des recours

La Cour suprême a procédé à une révision des résultats des élections communales du 11 janvier 2026 dans l’arrondissement d’Allada-centre, modifiant la répartition des sièges initialement proclamée par la Commission électorale nationale autonome (Cena). La haute juridiction a attribué trois sièges à l’Union progressiste le Renouveau (Up-R) et deux sièges au Bloc républicain (Br), inversant ainsi la tendance issue des résultats précédemment publiés.

À l’origine de la procédure, un recours introduit par des candidats de l’Up-R contestant les chiffres proclamés dans l’arrondissement. Les requérants ont demandé la réformation des résultats, soutenant qu’une permutation irrégulière de voix aurait été opérée au profit du Br par un agent local de la Cena. L’affaire a été examinée par la juridiction compétente le 30 janvier 2026.

Après étude des éléments produits et des observations des parties, le parquet général près la Cour suprême a estimé nécessaire de procéder à une vérification complète des opérations de compilation des voix afin de garantir la sincérité du scrutin. À l’issue de cette réévaluation, la Cour a annulé les résultats tels que proclamés par la Cena dans cet arrondissement.

La nouvelle répartition des sièges repose sur les suffrages reconnus par la haute juridiction : 3 489 voix pour l’Up-R, 3 050 voix pour le Br et 609 voix pour la Fcbe, cette dernière formation n’obtenant aucun siège. En conséquence, le juge électoral a invalidé l’élection d’Antoine Togbé, troisième candidat de la liste Br initialement déclaré élu.

Sont désormais proclamés élus dans l’arrondissement d’Allada-centre : Cyriaque Hassan Houémavo, Edmond Sonagnon Zinsou et Albert Atchèhounkpa pour l’Up-R, ainsi que Armel Paul Gbédji et Alain Godonou pour le Br. La décision, rendue par la Chambre administrative présidée par Ibrahim David Salami, a été notifiée aux parties concernées, aux autorités administratives compétentes et fera l’objet d’une publication au Journal officiel.