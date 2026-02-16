Bénin : La DGE du Sénégal et la Céna consolident leur partenariat à Cotonou

En mission de travail à Cotonou du 10 au 14 février, la délégation de la Direction générale des élections (DGE) du Sénégal a achevé son séjour sur une note de satisfaction, au terme d’une série d’échanges techniques avec la Commission électorale nationale autonome (Céna) du Bénin. Conduite par Biram Séné, la mission s’inscrivait dans une dynamique de partage d’expériences et de renforcement de la coopération entre les deux institutions en charge de l’organisation des scrutins.

La dernière journée a été consacrée à une séance de synthèse. Cette rencontre a permis de faire le point des travaux menés durant la semaine et de dégager des perspectives communes. Les deux structures ont notamment mis en avant les similitudes observées dans leurs approches en matière de gouvernance électorale et réaffirmé leur volonté d’approfondir leur collaboration. La cérémonie de clôture a été marquée par des interventions des responsables des deux délégations, qui ont salué la qualité des discussions, l’esprit d’ouverture et le climat de fraternité ayant prévalu tout au long de la mission.

Plusieurs séquences ont rythmé ce séjour d’imprégnation. Au troisième jour, les hôtes de la Céna se sont rendus au siège du Wanep pour des échanges centrés sur l’implication de la société civile dans le processus électoral et ses relations avec l’institution en charge des élections. La délégation a ensuite poursuivi ses consultations à la Cour des comptes, où les discussions ont porté sur le plafonnement des dépenses de campagne et les mécanismes de contrôle des comptes électoraux. Une séance de travail à l’Assemblée nationale a également permis d’aborder les réformes électorales en cours au Bénin.

La deuxième journée a été dominée par les questions liées à la modernisation du processus électoral. Les responsables de la Direction des systèmes d’information ont présenté les outils numériques déployés pour sécuriser et fiabiliser les opérations de vote. Les échanges ont aussi concerné le financement public des partis politiques, avec un exposé détaillé sur le cadre juridique et les modalités de gestion assurées par la Direction des affaires administratives et financières. La délégation sénégalaise a, par ailleurs, rencontré les responsables de l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip).

La première journée avait été marquée par des séances de présentation sur l’organisation et le fonctionnement des organes de la Céna, ainsi que par des rencontres avec le Conseil électoral et la DGE du Bénin. Les visiteurs ont également été reçus en audience par le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sossa.