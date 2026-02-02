Bénin : la FCBE ne renonce pas à la présidentielle de 2026 malgré les revers électoraux

Avec environ 4,8 % des voix aux législatives et 6,65 % aux communales du 11 janvier 2026, des scores qui ne lui ont permis d’obtenir aucun siège, la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) sort fragilisée de la séquence électorale de janvier. Ces résultats alimentent les interrogations sur sa capacité à peser lors de la présidentielle du 12 avril. Au sein du parti, le discours officiel prend cependant une autre direction : poursuivre la course.

Une participation confirmée par Simplice Dossou

Intervenant ce week-end sur Bip Radio, Simplice Dossou, membre du Bureau exécutif national de la FCBE, a écarté l’idée d’un retrait de la course présidentielle. À ses yeux, les différents scrutins ne répondent ni aux mêmes mécanismes ni aux mêmes règles. Il a expliqué que comparer directement les législatives, les communales et la présidentielle ne permettrait pas d’évaluer correctement les chances d’un parti.

Son propos s’est surtout appuyé sur la notion d’engagement politique à long terme. Il a insisté sur la constance face aux difficultés électorales, estimant que des résultats défavorables ne devraient pas conduire à abandonner les objectifs fixés. Selon lui, renoncer après un revers reviendrait à reconnaître une absence de cap politique clair. La formation dirigée par Paul Hounkpè affirme donc conserver sa feuille de route et sa volonté de présenter un candidat en avril.

La stratégie de continuité malgré les revers électoraux

Simplice Dossou a également mis l’accent sur la capacité de résilience des formations politiques, évoquant l’idée qu’une ambition nationale peut survivre aux tempêtes électorales. Le message adressé aux militants paraît centré sur la persévérance et la fidélité aux objectifs annoncés, plutôt que sur une lecture strictement arithmétique des derniers scores.

À l’approche du scrutin d’avril, la position de la FCBE est donc clairement affichée : rester dans la course. La présidentielle devient ainsi le prochain test politique pour le parti. Reste à voir comment cette détermination se traduira dans les urnes.