Bénin : la police intensifie la traque contre les trafiquants de chanvre indien

Vingt individus arrêtés en une journée. La police républicaine a lancé le mardi 17 février 2026 plusieurs opérations coup de poing simultanées dans la commune de Ouidah, ciblant les points de vente et de consommation de produits psychotropes à Pahou et dans le 2ème arrondissement.

Trois villages balayés en une opération

Dès le matin du 17 février, le commissariat de l’arrondissement de Pahou a déployé ses effectifs dans les villages d’Adjarra-Adovié, de Bazounkpa et de Hèvié-Liclan. Résultat : dix-huit interpellations. Les individus arrêtés se trouvaient en possession de produits psychotropes dans des ghettos identifiés au préalable comme foyers de trafic.

Simultanément, à Ouidah ville, les commissariats du 2ème et du 4ème arrondissement coordonnaient leur propre coup de filet. Au quartier Gbéto sud une maison reconvertie en point de vente et de consommation a été perquisitionnée : deux suspects interpellés sur place pour détention, usage et commercialisation.

Vingt arrestations, un message à la Justice

Toutes les personnes appréhendées seront déférées devant les autorités judiciaires compétentes. La police républicaine qualifie ces opérations de nettoyage au « Kärcher » des zones criminogènes — une formulation volontairement musclée qui reflète la doctrine sécuritaire actuellement appliquée sur l’ensemble du territoire béninois.

Le Bénin multiplie depuis plusieurs mois les descentes ciblées dans les communes jugées vulnérables au trafic de psychotropes — Ouidah figure parmi les zones prioritaires des autorités. La suite du traitement judiciaire des vingt suspects interpellés le 17 février permettra de mesurer l’effet dissuasif réel de ces opérations.