Bénin : La Police républicaine reçoit un appui logistique chinois

La coopération entre le Bénin et la République populaire de Chine s’est traduite par un appui matériel en faveur de la Police républicaine. Une cérémonie officielle de remise de don s’est tenue le mercredi 11 février 2026 à Cotonou, en présence de l’ambassadeur de Chine au Bénin, du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique ainsi que des responsables de l’institution policière.

L’appui, évalué à 1,562 milliard de francs CFA, comprend vingt véhicules pick-up neufs équipés de gyrophares, 2 500 gilets pare-balles de type KT11, 2 500 casques de protection ainsi que divers équipements techniques et stratégiques destinés à renforcer les capacités d’intervention des forces de sécurité.

Au nom du gouvernement béninois, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Séïdou, a exprimé sa reconnaissance à l’endroit des autorités chinoises. Il a souligné que cette dotation contribuera à améliorer la mobilité et la protection des agents engagés sur le terrain, dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires croissants.

De son côté, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin, Zhang Wei, a salué les efforts entrepris par le gouvernement béninois dans le domaine de la sécurité. Il a réaffirmé l’engagement de son pays à consolider les relations de coopération bilatérale, notamment à travers des initiatives de soutien technique et logistique.

Représentant le Directeur général de la Police républicaine, l’inspecteur technique, le Contrôleur général major Aristide Dagou, a assuré que les équipements reçus seront utilisés conformément à leur destination et dans le respect des missions assignées aux forces de sécurité. Cette dotation s’inscrit dans le cadre des relations de partenariat entre Cotonou et Pékin et vise à appuyer les dispositifs opérationnels de la Police républicaine sur l’ensemble du territoire national.