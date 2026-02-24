Bénin : L’accès au Finab ce mardi 24 février est totalement gratuit

Ce mardi 24 février, l’accès à Family Beach pour le Festival international des arts du Bénin sera totalement gratuit au lieu des 1000 francs initialement prévu. Dès l’ouverture des portes, le public pourra accéder sans ticket au site de Family Beach. L’annonce vise à élargir la participation et à exposer davantage les œuvres, les stands et les scènes aux visiteurs. Sur les allées du Festival International des Arts du Bénin, les festivaliers circuleront librement entre concerts, installations artistiques et espaces de rencontre.

L’opération, soutenue par NSIA Banque, transforme la journée en test grandeur nature de la capacité d’accueil du rendez-vous culturel. Lancé le 20 février à Cotonou, le festival aligne dix jours d’activités pluridisciplinaires. Plus de trente artistes venus de dix-sept pays occupent les scènes, entre défilés, showcases, conférences et masterclass. La séquence mode marque un virage stratégique. Le segment FInAB Fashion Week, voulu par Ulrich Adjovi, rassemble créateurs, médias spécialisés et professionnels du secteur, avec le styliste Alphadi en invité d’honneur.

À lire aussi Eau potable au Bénin : Des quartiers de Parakou crient à la pénurie et appellent au secours

Nigeria Day et Togo Day introduisent une vitrine régionale. Musique, gastronomie et arts visuels composent ces plateaux dédiés aux cultures voisines, pendant qu’une soirée orientale célèbre la communauté marocaine installée au Bénin. L’édition précédente avait revendiqué 200 000 participants et plus de 400 stands. Les organisateurs visent une fréquentation au moins équivalente.

Publicité

Un levier économique pour la ville

Présent à l’ouverture, le maire Luc Gnacadja a insisté sur l’impact urbain de la manifestation : « La culture n’est pas un supplément d’âme. Elle est une infrastructure invisible, au cœur de la résilience des femmes et des hommes. Investir dans la culture, ce n’est pas un luxe, c’est une stratégie ». Même lecture du côté gouvernemental. La ministre intérimaire Shadiya Alimatou Assouman voit dans le festival un outil de projection internationale et un cadre de structuration pour les filières artistiques nationales.