Bénin : l’ADAC signe un partenariat avec Média-Participations pour le livre et le webtoon

Accord stratégique pour les industries culturelles. À Cotonou, l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC) et le groupe international Média-Participations ont officialisé ce mercredi 18 février 2026 au siège de l’agence, une alliance destinée à former des talents, produire des contenus et organiser leur diffusion à l’échelle mondiale.

L’annonce marque le lancement opérationnel d’un chantier porté par le gouvernement béninois : transformer la création locale en segment économique structuré. Leader européen de la bande dessinée et acteur majeur de l’édition, Média-Participations mobilisera ses réseaux pour la co-édition, la distribution et la circulation des œuvres issues du Bénin.

Formation, co-édition et diffusion internationale

Au cœur du dispositif, des cycles de formation ciblant jeunes auteurs et professionnels de la chaîne du livre. Le partenariat prévoit aussi la production d’ouvrages et de contenus numériques inspirés du patrimoine et des récits africains, ainsi que l’édition de publications à forte valeur iconographique pour soutenir le tourisme culturel.

Directeur général de l’ADAC, William Codjo rattache cette orientation aux mutations du secteur : « L’industrie du livre, comme les autres industries culturelles, connaît de profondes mutations au niveau du modèle économique », explique-t-il, évoquant l’intégration du numérique et l’émergence du webtoon comme nouveau mode de narration. L’objectif affiché : diversifier les supports de diffusion sans marginaliser le livre imprimé.

La logique repose sur un échange de flux. D’un côté, des contenus béninois appelés à alimenter les circuits internationaux du groupe ; de l’autre, l’accès à des outils d’édition, de formation et de commercialisation.

Plateformes numériques et détection de talents

Présent pour le groupe franco-européen, Benoît De Tauriac insiste sur la recherche de nouveaux récits : « Le Bénin est riche de son patrimoine culturel et de son histoire (…) pour raconter les histoires du Bénin pour le Bénin mais aussi pour les faire voyager à travers le monde ». La plateforme de lecture numérique ONO, dédiée au webtoon, devrait servir de premier canal de diffusion, avec un déploiement annoncé dans plusieurs pays africains.

Depuis près d’une décennie, la filiale Dupuis du groupe revendique un travail de repérage de créateurs sur le continent, avec plusieurs centaines de profils accompagnés. Le marché africain, encore émergent pour la bande dessinée numérique, constitue l’un des axes d’expansion.

Représentant le ministre chargé de la Culture, Florent COUAO-ZOTTI. Conseiller technique à la Culture, replace l’accord dans la stratégie nationale de développement des industries culturelles, présentées comme un levier de croissance et d’emplois. La mise en œuvre des premiers programmes de formation et de production devrait intervenir dans les prochains mois, selon les responsables des deux institutions.