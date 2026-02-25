Bénin : L’Allemagne booste l’investissement agricole via un appui stratégique au FNDA

L’accès au financement, véritable talon d’Achille des entrepreneurs agricoles, trouve une réponse concrète au Bénin. Grâce au soutien de la banque allemande KfW, le Fonds National de Développement Agricole (FNDA) intensifie ses actions, comme en témoigne le projet industriel Orana à Djidja. Le secteur agricole privé béninois respire.

Dans le cadre de la coopération entre le Bénin et l’Allemagne, la banque KfW a mobilisé un don de 15 millions d’euros (environ 9,8 milliards de FCFA) pour refinancer le FNDA. Cet appui vise spécifiquement à faciliter l’accès des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) agricoles à des services financiers adaptés.

Les 19 et 20 février 2026, une délégation d’ambassadeurs de l’Union Européenne s’est rendue à Zakpokpa, dans la commune de Djidja, pour constater l’impact de ce partenariat sur le site de la société Orana. Cette usine de transformation d’agrumes, dont le coût global s’élève à 3 milliards de FCFA, est l’un des fruits mûrs de cette synergie.

Pour concrétiser ce projet, le FNDA a apporté une garantie bancaire et une bonification de taux d’intérêt à hauteur de 1,3 milliard de FCFA. Sans ce levier financier, l’entreprise n’aurait pu mobiliser le crédit nécessaire auprès des banques commerciales.

Publicité

Le démarrage des activités d’Orana, prévu pour mars 2026, promet des retombées impressionnantes : création de 110 emplois directs, organisation de 46 coopératives pour une production de 700 000 tonnes d’oranges par an, complétée par 20 coopératives de producteurs d’ananas, un impact social touchant plus de 150 000 habitants.

Le Dr Stefan Buchwald, Ambassadeur de l’Allemagne près le Bénin, s’est réjoui de cette réussite : « Ce que nous avons vu sur le terrain est un parfait exemple pour la coopération économique de l’équipe Europe », a-t-il déclaré.