Bénin : l’ambassadeur Brian Shukan explique les restrictions de visas américains

Les nouvelles mesures restrictives appliquées par les États-Unis en matière de visas suscitent des interrogations au Bénin. Face aux préoccupations exprimées, l’ambassadeur des États-Unis près le Bénin, Brian Shukan, a apporté des précisions lors d’une rencontre avec les médias, mardi 10 février 2026, à l’ambassade à Cotonou.

Le diplomate a reconnu la sensibilité du sujet. « Certaines restrictions existent maintenant sur les visas, et je sais que c’est une question qui est très préoccupante ici, ailleurs », a-t-il déclaré. Il a rappelé que chaque pays dispose « du droit, aussi d’une responsabilité, à protéger ses frontières », qualifiant ce principe de « droit souverain et fondamental ».

Selon Brian Shukan, ces décisions s’inscrivent dans une orientation plus large de la politique migratoire américaine. « L’administration à Washington, l’administration du président Trump priorise vraiment le combat contre la migration illégale », a-t-il affirmé, situant ainsi les restrictions dans le cadre des priorités définies par l’exécutif américain.

Le Bénin figure parmi une vingtaine de pays africains concernés par des restrictions partielles. Désormais, certains demandeurs béninois doivent s’acquitter d’une caution pouvant atteindre 15 000 dollars américains, soit plus de 8 millions de francs CFA, avant la délivrance d’un visa d’entrée sur le territoire américain.

Pour justifier ces mesures, l’ambassadeur a cité des données communiquées par les autorités américaines. « Le taux pour le Bénin, pour des gens qui restent hors de la validité du visa touristique, c’est plus de 12 %. Pour les étudiants, c’est plus de 36 %. » Ces chiffres, selon lui, expliquent l’inscription du pays sur la liste des États soumis à ces nouvelles conditions.

Brian Shukan a toutefois indiqué qu’un mécanisme de réexamen des restrictions existe et que des échanges sont engagés avec les autorités béninoises. « Nous cherchons les partenariats plus forts, y compris contre la migration illégale », a-t-il précisé, laissant entrevoir la possibilité d’une évolution en fonction des résultats de la coopération bilatérale. Ces déclarations interviennent alors que la question des visas demeure un enjeu diplomatique et migratoire majeur dans les relations entre Washington et plusieurs capitales africaines.