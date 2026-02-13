Mercredi 11 février 2026, l’Université d’Abomey‑Calavi a accueilli le lancement du concours « Mon sein en 180 secondes » (MS180s), une initiative du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique. Destiné à mobiliser la science et l’engagement citoyen, ce concours vise à sensibiliser le grand public à la prévention et au dépistage précoce du cancer du sein.

L’événement, qui s’inscrit dans le cadre des actions de lutte contre le cancer du sein, a réuni chercheurs, étudiants, professionnels de santé et acteurs culturels autour d’une démarche pédagogique et créative. Les participants sont invités à présenter en trois minutes un message de sensibilisation clair, basé sur la recherche scientifique, afin de mettre en avant les enjeux du dépistage, de l’accès aux soins et de la prévention.

Au programme de la journée figurent des échanges interactifs, des interventions artistiques et des tables rondes permettant de sensibiliser différents publics sur les mesures préventives et l’importance d’une détection précoce. L’accent a été mis sur la nécessité de combiner rigueur scientifique et créativité pour toucher efficacement le grand public.

Le concours MS180s ambitionne également de valoriser la recherche scientifique et de stimuler l’implication des jeunes dans la lutte contre le cancer du sein. En permettant aux étudiants et chercheurs de partager leurs connaissances dans un format court et accessible, le ministère espère renforcer la culture de la prévention et favoriser l’engagement citoyen.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où la sensibilisation au cancer du sein reste un enjeu majeur de santé publique, notamment dans la détection précoce et l’accès équitable aux soins. Le concours devrait se poursuivre avec une sélection des meilleures présentations, mettant en lumière des messages innovants et scientifiquement solides qui contribueront à informer et mobiliser la population.