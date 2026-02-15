Bénin : Le FInAB s’offre une Fashion Week, vitrine de la création

La mode fait son entrée dans l’architecture du Festival international des arts du Bénin (FInAB) avec un format dédié qui annonce un repositionnement stratégique de l’événement. Présenté à Cotonou, sur le site de Family Beach, lors de la rencontre entre les organisateurs et les professionnels des médias, le FInAB Fashion Week 2026 s’impose comme l’une des innovations majeures de la quatrième édition du festival portée par Ulrich Adjovi.

Programmé du 18 au 22 février 2026, ce segment devient le programme officiel consacré à la mode au sein du FInAB. Pensé comme un espace de convergence entre création, réflexion et innovation, il réunira créateurs, stylistes, médias, professionnels et passionnés autour d’une série de rendez-vous structurants. L’ambition affichée est de faire de la mode un langage artistique à part entière, au croisement des industries culturelles et créatives.

L’ouverture se fera le mercredi 18 février au Chill n’Grill avec le Fashion Chill, un format immersif placé sous le thème « Oser être soi : laisse ton style parler ». Ce premier temps privilégie l’expérience et l’échange dans une atmosphère lifestyle, en mettant le vêtement au service de l’affirmation de soi et de la confiance. Il servira de cadre aux interactions entre acteurs du secteur et amateurs de mode.

Publicité

Le jeudi 19 février, la Casa Cielo accueillera la Masterclass Mode autour du thème « Créativité augmentée : l’intelligence artificielle comme muse des designers ». Cette rencontre abordera les mutations des processus créatifs à l’ère du numérique et les perspectives qu’offre l’intelligence artificielle pour renforcer la compétitivité des marques et accélérer l’innovation dans la conception.

La réflexion se poursuivra le samedi 21 février à l’Institut Français avec une conférence dédiée à « Mode & identité : quand les styles racontent nos cultures ». Les échanges porteront sur la dimension symbolique et sociale du vêtement, envisagé comme un support de mémoire, de transmission et de narration des appartenances.

Le point d’orgue de cette séquence interviendra le dimanche 22 février sur la plage de Family Beach avec le Grand Défilé. Véritable vitrine de la création contemporaine, il réunira les créateurs sélectionnés pour présenter leurs collections devant le public, les professionnels et les médias, dans une scénographie à ciel ouvert qui inscrit la mode dans l’espace public.