Maroc : l’humoriste algérienne Nawell Madani au cœur d’une controverse après l’annonce de sa tournée

L’humoriste algérienne Nawell Madani a confirmé le maintien de sa tournée au Maroc, malgré une campagne de boycott lancée sur les réseaux sociaux. Les premières représentations sont annoncées à partir de la fin du mois de mars 2026, notamment à Marrakech, avant d’autres dates prévues à Casablanca et à Rabat.

Connue pour ses spectacles mêlant humour et récits personnels, l’artiste fait face depuis plusieurs jours à une vague de critiques en ligne. Des internautes appellent à l’annulation de ses représentations, invoquant d’anciennes déclarations jugées offensantes. Malgré cette mobilisation numérique, la tournée reste programmée, et la billetterie continue d’enregistrer des réservations.

Appels au boycott et réactions sur les réseaux

La polémique trouve son origine dans des séquences d’émissions diffusées il y a plusieurs années et remises en circulation sur les plateformes numériques. Dans ces extraits, Nawell Madani tient des propos perçus par certains internautes comme stigmatisants à l’égard des femmes marocaines. La diffusion de ces vidéos a relancé les critiques, donnant lieu à des appels au boycott relayés sur plusieurs pages et comptes influents. Certains internautes interpellent les organisateurs et demandent l’annulation des spectacles.

Des publications consultées sur les réseaux sociaux appellent également les autorités à intervenir, sans qu’aucune décision officielle n’ait été annoncée à ce stade. Les organisateurs des spectacles n’ont pas communiqué publiquement sur la controverse.

Une tournée maintenue et des ventes actives

Malgré la contestation en ligne, la tournée de Nawell Madani est maintenue. Des informations publiées par la presse marocaine indiquent que certaines dates affichent déjà un niveau de remplissage élevé. Une date supplémentaire aurait même été envisagée à Casablanca face à la demande. Les billets restent disponibles sur les plateformes de réservation, sans modification du calendrier initial. Les salles concernées n’ont pas annoncé de déprogrammation.

Une controverse sur fond de tensions régionales

La polémique intervient alors que les relations entre le Maroc et l’Algérie restent marquées par des tensions persistantes. Les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques en août 2021, une décision annoncée par le ministère algérien des Affaires étrangères. La fermeture de l’espace aérien algérien aux avions marocains a suivi quelques semaines plus tard.

Ces tensions se répercutent régulièrement dans les domaines culturel et médiatique. Des artistes et personnalités publiques font parfois l’objet de critiques liées à leur nationalité ou à leurs prises de position. Dans ce climat, la tournée de Nawell Madani suscite des réactions qui dépassent le cadre artistique, certains internautes y voyant un prolongement des rivalités politiques entre les deux pays.