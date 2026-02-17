Bénin: la première sortie du maire de Parakou Zul Kifly Zacharie

À peine entré en fonction, le nouveau maire de Parakou a effectué, lundi 16 février 2026, sa première sortie officielle, moins de vingt-quatre heures après son élection. Zul Kifly Zacharie s’est rendu dans le quartier Kpérou Guéra, situé dans le premier arrondissement, selon des informations rapportées par le quotidien Matin Libre.

Cette visite de terrain avait pour but d’apprécier l’état d’avancement de la voie de contournement dont les travaux ont été engagés par la municipalité. À travers cette démarche, les nouvelles autorités communales entendent matérialiser les engagements pris lors de la campagne des élections communales et législatives du 11 janvier 2026.

L’aménagement de cet axe routier est présenté comme un levier pour améliorer l’accessibilité de cette zone et réduire les difficultés de circulation. À terme, l’infrastructure devrait faciliter les déplacements des usagers, tout en favorisant l’essor des activités économiques et sociales dans ce secteur résidentiel de la ville.

En marge de la cérémonie de montée des couleurs, le nouveau maire a revendiqué un style de gouvernance axé sur la proximité avec les citoyens. « Homme de terrain », il a fait part de sa volonté d’aller au contact des réalités locales et de rester à l’écoute des préoccupations des populations à la base.