Bénin : le TikTokeur Alain Kenneth arrêté

Le TikTokeur Alain Kenneth n’est plus libre de ses mouvements. L’intéressé aurait été appréhendé dans la nuit de dimanche à lundi par des éléments du commissariat de Godomey.

Selon des informations préliminaires relayées par Peace Fm, cette interpellation s’inscrirait dans le cadre d’une plainte liée à des faits présumés de harcèlement par voie électronique. L’affaire suscite depuis ce matin de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

À ce stade, les circonstances exactes de l’affaire ainsi que les faits reprochés restent à préciser. L’évolution du dossier devrait permettre d’en savoir davantage dans les prochaines heures.