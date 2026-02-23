Le TikTokeur Alain Kenneth n’est plus libre de ses mouvements. L’intéressé aurait été appréhendé dans la nuit de dimanche à lundi par des éléments du commissariat de Godomey.
Selon des informations préliminaires relayées par Peace Fm, cette interpellation s’inscrirait dans le cadre d’une plainte liée à des faits présumés de harcèlement par voie électronique. L’affaire suscite depuis ce matin de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.
À ce stade, les circonstances exactes de l’affaire ainsi que les faits reprochés restent à préciser. L’évolution du dossier devrait permettre d’en savoir davantage dans les prochaines heures.
4 réflexions au sujet de “Bénin : le TikTokeur Alain Kenneth arrêté”
Harcèlement par voie électronique ???
Cette nouvelle notion en droit est malheureusement introuvable dans le code pénal et de procédure pénale.
Il y a lieu de reconnaître que les législateurs de ce pays sont fertiles en imagination pour asseoir l’arbitraire.
L’^&%*###$@#$##@@$ de la justice est aisée. J’avoue.
Sinon comment comprendre qu’on interpelle les compatriotes même sous le coup de la loi dans notre pays sans mandat et en tout lieu et en toute heure ???
Posez-vous la question et cherchez l’erreur.
aller cherchez dans le code du numérique et revenez on va causer un peu…
Code du numérique
Une invention du legislateur Beninois pour vous embrouiller. Ça n’existe pas dans le code pénal et de procédure pénale Français.
Praticien du droit ; je m’en remets au droit Français que nous copions en y rajoutant des subtilités dans les tropiques.
Voyez-vous.
Tiktokeur ??? C’est un travail ???
Ce à quoi est réduit la jeune génération dans notre pays.
Ils s’occupent sur les réseaux sociaux faute d’insertions professionnels.
Et pourtant ; le développement ça y est et la vision 2060 tout trouvée.
Ce pays est à refaire comme en 1990.
Ce que je crois.