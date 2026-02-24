Bénin : le TikTokeur Alain Kenneth transféré à Zinvié, le CNIN mène l'enquête

Le Centre National d’Investigations Numériques a pris la main sur le dossier. Alain Kenneth, l’un des influenceurs les plus suivis du Bénin, se trouve depuis lundi au commissariat de Zinvié — loin du quartier où il a été arrêté.

Zinvié aux commandes

Arrêté dans la nuit de dimanche à lundi à Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi, l’influenceur n’y a pas séjourné longtemps. Les éléments du commissariat local, territorialement compétents pour procéder à l’interpellation, ont rapidement transféré Alain Kenneth vers Zinvié, localité où les faits reprochés se seraient produits, selon Bip Radio.

C’est désormais le commissariat de Zinvié qui conduit les investigations, en lien direct avec le CNIN, le Centre National d’Investigations Numériques — une unité spécialisée dans le traitement des infractions commises par voie électronique. La mobilisation de cette structure traduit la nature numérique de l’affaire. Quel contenu, quelle publication, quel échange en ligne aurait motivé la plainte ? À ce stade, les autorités n’ont communiqué sur aucun de ces points.

Motif sous scellés

Le chef d’accusation retenu contre le TikTokeur reste non confirmé officiellemenr. Des médias béninois évoquaient avant l’arrestation un possible dossier de harcèlement par voie électronique, mais aucune qualification juridique officielle n’a été rendue publique.