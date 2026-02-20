Bénin : Les ambassadeurs de l’UE visitent l’usine Orano Sa à Za-Kpota

À Za-Kpota, les ambassadeurs européens inspectent l’usine Orana SA, projet agro-industriel financé par un montage associant coopération allemande, FNDA et partenaires bancaires, avec une mise en production annoncée pour mars 2026.

La délégation marque l’étape lors de la deuxième journée de tournée entamée le jeudi 19 février. Diplomates et techniciens parcourent les installations encore en phase de préparation. La chaîne de transformation d’oranges et d’ananas, fabriquée en Italie, attend le lancement des premières opérations industrielles.

Le promoteur, Ahokpa Togbédji, retrace l’origine du projet, chiffres à l’appui. « Le Bénin produit un peu plus de 100 000 tonnes d’orange par an… plus de 7 000 paysans… comment se fait-il que cette matière ne procure pas de gros revenus aux producteurs ? » Le diagnostic conduit à la création d’une unité capable d’absorber la production locale et de structurer la filière.

Un montage financier à plusieurs étages

Implanté sur un site concédé par l’État béninois, le projet mobilise près de 3 milliards de FCFA. La BIIC apporte le crédit principal, sécurisé par les mécanismes du FNDA, avec bonification de taux et garantie. La Caisse des dépôts et consignations du Bénin entre au capital à hauteur de 25 % et siège au conseil d’administration.

L’appui de la KfW transite par le FNDA sous forme de dons évalués à 15 millions d’euros pour faciliter l’accès des entreprises agricoles au financement. Le dispositif cible le refinancement des institutions financières partenaires afin d’alimenter le crédit aux micro, petites et moyennes entreprises du secteur.

En amont, l’approvisionnement s’organise en clusters. Quarante-six coopératives d’orangers et vingt groupements de producteurs d’ananas alimentent déjà la future usine. À terme, plus de 110 emplois directs devraient sortir de terre.

Industrialisation agricole et logique d’impact

Porte-parole de la délégation, Stéphane Mund, inscrit la visite dans une stratégie de coordination des bailleurs. « Aller voir sur le terrain ce que nous soutenons financièrement… les États membres et l’Union européenne travaillent main dans la main… quand 7 000 fermiers gagnent mieux leur vie grâce à une usine, c’est un enjeu clé de prospérité », déclare l’ambassadeur.

L’Union européenne intervient ici comme cofinanceur, les projets étant exécutés par les États membres, l’État béninois ou des acteurs financiers. La priorité affichée vise la transformation locale des productions agricoles pour réduire l’exportation de matières premières brutes.

Dans une économie où l’agriculture concentre l’essentiel des emplois et près de 80 % des produits d’exportation, le FNDA présente ce type d’investissement comme un levier d’augmentation des revenus ruraux et de consolidation du portefeuille de crédits agricoles. Le démarrage industriel d’Orana SA reste annoncé pour mars 2026.