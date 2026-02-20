Bénin : Les anciens maires autorisés à garder leurs véhicules de fonction

Instruction immédiate depuis le ministère. Les préfets doivent laisser les véhicules de fonction aux maires sortants après la passation de charges, le temps d’achever les procédures de cession engagées par l’administration centrale.

La consigne a été lancée le 19 février 2026 par le ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotegnon. Le document fixe la conduite à tenir dans tous les départements. Les autorités préfectorales reçoivent l’ordre de ne pas retirer les moyens roulants aux exécutifs communaux non réélus une fois la transmission de service effectuée.

Objectif affiché : éviter tout incident pendant l’installation des nouvelles équipes. La mesure couvre la période transitoire liée aux formalités administratives de cession. Les véhicules concernés restent donc entre les mains des anciens maires jusqu’à l’aboutissement de la procédure engagée à leur profit.