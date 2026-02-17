Bénin : « On ne peut pas contourner les enseignants », Basile Ahossi

La scène politique béninoise enregistre un nouveau positionnement à l’approche de l’élection présidentielle de 2026. À l’occasion du lancement officiel de la Ligue des enseignants ambassadeurs de Romuald Wadagni, le samedi 14 février 2026, le député Léon Basile Ahossi, ancien deuxième vice-président de l’Assemblée nationale et membre du parti d’opposition Les Démocrates, a réaffirmé publiquement son engagement en faveur de l’actuel ministre de l’Économie et des Finances, en dépit de ses divergences connues avec le président Patrice Talon.

Parrain de la cérémonie, l’élu a saisi cette tribune pour appeler les enseignants à s’approprier la vision politique du candidat qu’il soutient et à la relayer sur toute l’étendue du territoire national. Pour lui, le rôle stratégique de ce corps socioprofessionnel dans la formation des élites et dans l’animation de la vie nationale en fait un levier déterminant dans la dynamique électorale en cours.

Dans une déclaration à forte portée politique, Léon Basile Ahossi a assumé la singularité de son choix : « Je vous avoue, je n’ai pas toujours été en harmonie avec le président Talon, tout le monde le sait. Et les choses qui nous ont opposé sont passagères par rapport à la République. C’est pour ça que quelqu’un qu’on dit être sorti des entrailles de Talon, recevoir le soutien d’Ahossi, que l’on caractérise à tort par raison d’opposants radicaux, ça a surpris plus d’un. »

Publicité

Poursuivant son argumentaire, il a fondé son soutien sur une lecture personnelle du parcours et de l’environnement du candidat, tout en insistant sur la place centrale des enseignants dans cette dynamique : « Mais, mon analyse se fonde sur les observations que j’ai pu faire tout au long de ma petite carrière d’homme politique. Vous savez, les enseignants, on ne peut pas les contourner. On ne peut pas contourner les enseignants. S’il n’y a pas eu d’enseignants, il n’y aurait pas Romuald Wadagni. »

L’orateur a également mis en avant l’implantation nationale de ce corps de métier, qu’il considère comme un atout décisif pour la conquête du pouvoir :

« Vous êtes le corps de l’administration le plus répandu sur le territoire et votre adhésion à cette vision politique est une immense révolte pour le camp Wadagni. »

Dans un contexte marqué par la perspective d’une compétition électorale qu’il présente comme ouverte, Léon Basile Ahossi s’est montré confiant quant à l’issue du scrutin, tout en prenant soin de ne pas mettre en cause les institutions en charge du processus électoral :

« Qu’on le veuille ou non, il y a quand même deux candidats, je crois. Donc, le camp Wadagni, en obtenant le ralliement des enseignants, je crois qu’il est pratiquement le vainqueur. »