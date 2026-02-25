Bénin : L'équipe de campagne du duo Wadagni-Talata dévoilée (Talon figure dans le Comité Stratégique)

C’est officiel. À quelques semaines du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, le duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata lève le voile sur l’architecture complète de son équipe de campagne dont la Direction de campagne est assurée par Assan Séibou. Un organigramme structuré en plusieurs niveaux, qui couvre l’ensemble des vingt-quatre circonscriptions électorales du pays.

Premier constat à la lecture du document : un Comité Stratégique est mis en place. Il est composé exclusivement de personnalités au cœur du pouvoir actuel. Patrice Talon, président de la République en fin de mandat, Joseph Djogbénou, actuel président de l’Assemblée nationale, et Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat et figure de proue du Bloc Républicain, en forment le triumvirat.

Une Coordination Nationale de quinze membres

En dessous du Comité Stratégique, une Coordination Nationale de quinze membres est constituée. On y retrouve des personnalités connues dans le cercle de la majorité comme Sedami Medegan Fagla, Orden Alladatin, Natonde Ake, Mariam Djaouga, Chantal Ahyi, Benoît Dato, Luc Atrokpo, Assan Séibou, Barthélémy Kassa, ou encore Sofiatou Schanou.

48 coordinateurs pour couvrir le territoire et trois comités techniques

L’architecture de l’équipe de campagne prévoit également un dispositif territorial. Deux coordinateurs sont nommés pour chacune des vingt-quatre circonscriptions électorales, portant à quarante-huit le nombre de responsables locaux mobilisés. Aucun des douze départements du pays n’est absent du dispositif.

Trois comités techniques assurent le fonctionnement opérationnel de la campagne. Le premier, dédié aux Médias, est confié à Zinath Glele, Anique Djimadja et Euloge Nanga. Le deuxième, chargé de la Logistique et du Matériel, regroupe Orden Alladatin, Yacoubou Amadou, Djalil Assouma et Romain Tognigban. Le troisième, le Comité Finances, est constitué de William Tchekpe, Dieudonné Dahoun et Aoulo Sidi.

Deux duos en lice

La publication de cet organigramme intervient dans un contexte électoral singulier. Le scrutin du 12 avril 2026 ne verra s’affronter que deux duos officiellement retenus : Romuald Wadagni- Mariam Chabi Talata d’un côté, Paul Hounkpè – Rock Judicaël Hounwanou de l’autre. Le duo des Démocrates, principale force d’opposition, a été recalé pour insuffisance de parrainages. Une configuration inédite par rapport au scrutin de 2021, qui avait vu trois duos s’affronter.