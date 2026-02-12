Bénin : Près de 40 travailleuses de sexe interpellées à Godomey

Une opération spéciale de sécurité menée à Godomey a conduit à l’interpellation de 63 personnes, dont 38 travailleuses de sexe. L’information a été rendue publique sur la page Facebook officielle de la Police républicaine.

Selon la même source, le commissariat de l’arrondissement de Godomey a organisé, le mercredi 11 février 2026, plusieurs descentes ciblées dans différents quartiers de la localité. L’objectif affiché était de contrôler et d’interpeller des individus considérés en situation irrégulière.

Une première intervention effectuée dans des ghettos situés à Cococodji et Cocotomey a permis l’arrestation de quinze (15) personnes. Les opérations se sont ensuite poursuivies au cours de la nuit. Entre 23 heures et 6 heures du matin, les équipes de patrouille ont sillonné plusieurs axes de Godomey, procédant à de nouvelles interpellations.

Au total, quarante-huit (48) personnes ont été appréhendées lors de cette seconde phase, parmi lesquelles trente-huit (38) travailleuses de sexe. Celles-ci ont été mises à la disposition de la Brigade des mœurs pour la suite de la procédure. Les autres individus interpellés feront l’objet d’enquêtes approfondies, précise la Police républicaine.