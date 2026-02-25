Bénin : Saisie de 500 cartouches de calibre 12 à la frontière de Kassouala

Mardi 24 février 2026, une fouille conjointe menée au poste frontalier de Kassouala a permis la découverte de 500 munitions de calibre 12 dissimulées dans deux cartons transportés sur une moto. L’information a en effet été rapportée par la page Facebook de la Police Républicaine. L’opération a conduit à l’interpellation de deux conducteurs, tandis que le convoyeur principal a réussi à prendre la fuite.

Déployés sur instruction de la hiérarchie policière, policiers et douaniers ont appliqué la fouille systématique des moyens de transport franchissant ce point de passage. La moto de marque Bajaj, contrôlée au cours de l’opération, transportait deux colis contenant chacun 250 cartouches. Le conducteur, qui se présentait comme simple interprète du taxi précédemment intercepté, a abandonné son rôle avant de disparaître dans la nature.

Dispositif renforcé à la frontière

L’action découle des directives sécuritaires visant les flux transfrontaliers, considérés comme des vecteurs potentiels de circulation d’armes et de munitions. Dans cette zone stratégique, les contrôles conjoints se multiplient depuis plusieurs semaines, mobilisant les unités de la Police républicaine et les brigades douanières.

La coordination des deux services a facilité la détection rapide de la cargaison, dissimulée sans aménagement sophistiqué. Les deux conducteurs interpellés restent à la disposition des enquêteurs, chargés d’établir la provenance des munitions et leur destination finale. Les recherches se poursuivent pour retrouver le fugitif, identifié comme le transporteur de la moto.