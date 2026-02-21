Bénin : Samedi 100 % nigérian sur le Finab, le duo Bracket en concert

Ouverte le vendredi 20 février 2026, la quatrième édition du Festival international des arts du Bénin (FInAB) programme, dès ce samedi, une séquence entièrement dédiée au Nigeria. Baptisée « Nigeria Day », l’affiche démarre à 14 heures sur le site de Family Beach, derrière la Direction générale de MTN Bénin.

Sur scène, l’essentiel se jouera en live. Mayowa Afolabi, le duo Bracket, J. Martins et d’autres têtes d’affiche déjà signalées à Cotonou doivent enchaîner les prestations. Afrobeat, highlife et fusions contemporaines rythmeront cette plage transformée pour l’occasion en escale lagosienne. Les organisateurs misent sur un set continu, calibré pour porter la soirée. Les festivaliers attendent surtout ce concert annoncé comme le point de bascule de la journée.

Autour du plateau musical, une offre culinaire nigériane structurera l’expérience : plats emblématiques, boissons typées, espaces de détente pensés pour prolonger la présence du public. L’accès fixé à 1 000 FCFA vise une fréquentation large.