Bénin : Santrinos Raphaël en concert ce vendredi au FInAB

L’artiste togolais Santrinos Raphaël se produit en tête d’affiche ce vendredi 27 février 2026 au Family Beach, dans le cadre de la programmation officielle du Festival international des arts du Bénin. Le concert, annoncé pour 20 heures, s’inscrit dans la série de spectacles lancée depuis le 20 février dans la capitale économique béninoise.

L’accès à la soirée est fixé à 1 000 FCFA. Le site, situé sur la rue de la Direction générale de MTN Bénin, à proximité du Novotel, accueille le public pour l’un des rendez-vous musicaux les plus attendus de cette édition.

Une tête d’affiche au cœur de la programmation musicale

La prestation de Santrinos Raphaël constitue l’un des temps forts du festival, qui a fait des concerts un axe central de sa programmation. Plus d’une trentaine d’artistes sont annoncés sur scène entre le 20 février et le 1er mars 2026, confirmant la place accordée à la musique dans ce rendez-vous culturel.

Aux côtés du chanteur togolais figurent notamment Anna Teko, Sethlo, T-Gang, Fo Logozo et le duo nigérian Bracket. Cette succession de spectacles structure les soirées du festival et propose au public une diversité de styles, entre artistes confirmés et nouveaux talents issus de plusieurs scènes africaines.

Un festival multidisciplinaire jusqu’au 1er mars

Au-delà des concerts, le Festival international des arts du Bénin réunit des acteurs des industries culturelles et créatives autour d’une programmation couvrant les arts visuels, la danse, le cinéma, la mode, le théâtre et la littérature. Placée sous le thème « Les industries culturelles et créatives : levier de diversité culturelle, de coopération et de paix », l’édition 2026 rassemble artistes, créateurs et professionnels venus de différents pays.

Le festival, qui a démarré le 20 février, se poursuit à Cotonou avec des expositions, des rencontres professionnelles et des spectacles répartis sur plusieurs sites. Les activités prendront fin le 1er mars, date de clôture officielle de cette édition.