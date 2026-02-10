Bénin : Un conducteur de taxi-moto grièvement blessé après la chute d’un arbre

Un accident grave s’est produit le mardi 10 février 2026 dans le quartier Alaga, situé dans le premier arrondissement de la ville de Parakou. Selon les informations rapportées par Fraternité FM Parakou, un conducteur de taxi-moto, communément appelé zemidjan, a été grièvement blessé après avoir été percuté par une branche d’arbre alors qu’il circulait avec une passagère.

Le drame s’est déroulé à proximité de l’église catholique Saint Joseph, dans un contexte météorologique marqué par un vent violent, une fine pluie et une forte présence de poussière dans l’air. Sous l’effet de ces intempéries, une branche d’arbre, visiblement fragilisée, s’est soudainement détachée, atteignant les deux occupants de la motocyclette en pleine circulation.

Joint par la radio, le chef du quartier d’Alaga, Dohou Claude, a indiqué que le conducteur a subi un choc sévère à la tête. Sa cliente, également touchée par la chute de la branche, a enregistré des blessures jugées moins graves et n’a pas nécessité une évacuation en urgence.

Publicité

Alertée, l’Agence béninoise de protection civile est rapidement intervenue sur les lieux pour porter secours aux victimes. Le conducteur du taxi-moto a été pris en charge sur place avant d’être évacué vers un centre hospitalier de la ville de Parakou, où son état de santé est jugé préoccupant, selon les autorités locales.

L’incident a provoqué une vive émotion au sein du quartier Alaga. Habitants et riverains se sont mobilisés pour témoigner leur solidarité aux victimes, choqués par la brutalité de l’accident.

Face à cette situation, le chef quartier a lancé un appel à la prudence à l’endroit des usagers de la route, en particulier en période d’intempéries. Il recommande notamment de limiter les déplacements en cas de fortes pluies ou de vents violents et, lorsque cela est possible, de marquer des arrêts afin de réduire les risques d’accident liés aux chutes d’arbres ou de branches fragilisées.