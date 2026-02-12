Bénin : un étudiant jugé pour s’être fait passer pour un commissaire de police

Ce jeudi 12 février, un étudiant inscrit en première année de sciences politiques et relations internationales est passé devant devant la chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Selon Libre Express, il est poursuivi pour escroquerie via internet, après s’être présenté en ligne comme un commissaire de la police républicaine.

D’après les éléments exposés à l’audience, le prévenu, âgé d’une vingtaine d’années, utilisait l’identité d’un véritable officier de police, allant jusqu’à exploiter des images de ce dernier en uniforme. Cette fausse qualité lui aurait servi à approcher et soutirer de l’argent à des victimes sur internet. À la barre, le jeune homme a reconnu les faits mis à sa charge. Il a plaidé coupable et sollicité l’indulgence de la juridiction.

Dans ses réquisitions, le ministère public a requis une peine de cinq ans d’emprisonnement ferme assortie d’une amende d’un million de francs CFA. Tout en soulignant la gravité des faits, le parquet a invité la Cour à tenir compte de l’âge du prévenu dans l’application de la loi. La défense, pour sa part, a plaidé la clémence. L’avocat a insisté sur la jeunesse de son client et a sollicité une décision susceptible de favoriser sa réinsertion sociale. Le jugement a été mis en délibéré. La décision est attendue le 19 mars 2026.