Bénin : un locataire expulsé après 46 mois d'impayés (2 490 000 francs cfa)

Le tribunal de commerce de Cotonou a prononcé, le mardi 3 février 2026, l’expulsion d’un locataire installé dans un immeuble situé au quartier Houinmè à Porto-Novo. L’intéressé, qui occupait les lieux pour les besoins de ses activités professionnelles, cumulait 46 mois d’arriérés de loyers, soit près de quatre années d’impayés.

Selon les éléments examinés par la juridiction, une première procédure avait été engagée en mai 2023 pour le recouvrement d’une somme de 800 000 francs CFA. Le locataire ne s’était pas acquitté de ce montant, entraînant la poursuite de l’accumulation des dettes locatives.

Face à l’absence de règlement, les propriétaires, constitués en héritiers, ont multiplié les démarches en vue d’obtenir le paiement des loyers dus. Ces tentatives étant restées sans effet, ils ont procédé à l’expulsion du locataire le 29 octobre 2025.

Une nouvelle assignation a été introduite en décembre 2025 pour réclamer le paiement de la totalité des arriérés, évalués à deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (2 490 000) francs CFA. Cette somme couvre la période allant de janvier 2022 à octobre 2025. Le mis en cause ne s’est pas présenté à l’audience.

Statuant sur le dossier le 3 février 2026, le tribunal a estimé la demande des bailleurs fondée, relevant qu’aucun justificatif de paiement n’avait été produit. La juridiction a en conséquence condamné le locataire à verser aux héritiers la somme de 2 490 000 francs CFA correspondant aux loyers impayés arrêtés au mois d’octobre 2025. Cette décision met un terme à un contentieux locatif engagé depuis plusieurs années devant la juridiction commerciale.