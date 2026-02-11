Bénin : un motocycliste interpellé avec 180 kg de faux médicaments à Porto-Novo

Un individu a été arrêté le mardi 10 février 2026 à Porto-Novo alors qu’il transportait une importante quantité de produits pharmaceutiques contrefaits. L’information a été rendue publique par la page Facebook de la Police républicaine.

L’interpellation est intervenue dans le cadre d’une opération de contrôle et de répression des infractions au code de la route. Selon les précisions apportées, le motocycliste circulait sans casque et à vive allure dans une zone centrale de la capitale. Il a franchi un feu tricolore au rouge avant d’être stoppé par un dispositif sécuritaire déployé sur l’axe reliant le carrefour Iré-Akari au commissariat du premier arrondissement.

Au moment de son immobilisation, l’intéressé transportait cinq sacs solidement attachés sur une motocyclette de marque Bajaj. Conduit au commissariat, les sacs ont été ouverts en sa présence. Ils contenaient des médicaments contrefaits soigneusement conditionnés. Après pesée, la cargaison saisie est estimée à 180 kilogrammes.

Publicité

Entendu par les forces de l’ordre, le suspect a déclaré avoir convoyé les colis depuis la frontière d’Igolo. La marchandise devait, selon ses propos, être livrée au parc Pobè, communément appelé « la gare », pour le compte d’un tiers. Il a indiqué qu’un apprenti chauffeur devait réceptionner les sacs afin de les acheminer vers le marché Dantokpa. Les investigations engagées ont permis l’interpellation de l’apprenti chauffeur mentionné ainsi que du conducteur du mini-bus chargé du transport final des produits.