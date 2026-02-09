Bénin : un véhicule repeint en brousse révèle une affaire criminelle liée à Ouidah

Une enquête conduite par le commissariat de l’arrondissement d’Avogbanna, dans la commune de Bohicon, a conduit à l’interpellation de deux individus et à la saisie d’un véhicule impliqué dans une affaire criminelle survenue à Ouidah. L’information a été rendue publique par la Police républicaine sur sa page Facebook.

Tout est parti d’un signalement fait par des riverains du quartier Zoungoudo, intrigués par la présence d’un artisan en train de repeindre, en pleine brousse, un véhicule de marque Toyota Corolla dépourvu de plaque d’immatriculation. Alertée, la Police est intervenue et a immédiatement ouvert une enquête.

Interpellé sur place, le peintre a déclaré agir pour le compte d’un mécanicien, présenté comme le client ayant commandité les travaux. À son tour approché par les enquêteurs, ce dernier a affirmé pouvoir conduire la Police vers le propriétaire du véhicule. Une promesse restée sans suite, le mécanicien s’étant volatilisé peu après.

Publicité

Face à ces éléments jugés suspects, le commissariat d’Avogbanna a poursuivi ses investigations. Grâce à la collaboration des services techniques compétents de l’État, le véritable propriétaire du véhicule a été identifié, sans toutefois pouvoir être joint dans un premier temps.

Les investigations ont ensuite permis d’établir que le véhicule découvert à Bohicon faisait l’objet de recherches actives par le commissariat de l’arrondissement de Savi, dans la commune de Ouidah. Il serait lié à un vol à main armée ayant conduit à l’assassinat de son propriétaire.

Au regard de ces révélations, le peintre et le mécanicien ont été interpellés et placés en garde à vue en qualité de suspects. En attendant leur présentation au procureur de la République, la Police républicaine poursuit ses investigations afin de faire toute la lumière sur cette affaire et, le cas échéant, identifier d’éventuelles ramifications criminelles.