Bénin : Une délégation du Fonds saoudien de développement visite la Gdiz

Une délégation du Fonds saoudien de développement séjourne actuellement à Cotonou à la suite des requêtes formulées par le gouvernement du Bénin pour le financement de trois projets prioritaires, dont deux directement liés à la zone industrielle de Glo-Djigbé. Dans ce cadre, les experts ont effectué, mardi 17 février, une visite de terrain sur le site afin d’apprécier les besoins, d’examiner les études disponibles et d’échanger avec les structures techniques concernées.

Conduite par Dr Abdulrahman Alharbi, la mission explore notamment un vaste programme de construction de 20 000 logements destinés aux travailleurs de la zone industrielle, confrontée à une pression croissante sur l’offre d’habitat en raison de l’augmentation des effectifs. L’implantation d’une centrale photovoltaïque d’une capacité de 25 mégawatts pour sécuriser l’approvisionnement énergétique du complexe figure également parmi les projets analysés. À ces initiatives s’ajoute le programme national de cantines scolaires, considéré comme un levier d’amélioration des conditions d’apprentissage et des performances éducatives.

Selon Dr Zul-Kifl Salami, chargé de mission du chef de l’État, ces projets s’inscrivent dans les priorités gouvernementales et dans une vision de développement à long terme. Les échanges techniques avec les responsables des structures impliquées ont porté en particulier sur les contraintes liées au logement des travailleurs et à la disponibilité de l’énergie, deux facteurs jugés déterminants pour la compétitivité du pôle industriel.

La mission s’inscrit dans le prolongement des discussions engagées lors des assemblées internationales, notamment celles de la Banque mondiale, où les autorités béninoises rencontrent régulièrement les institutions du groupe de coordination arabe. « Lorsque nous allons à la Banque mondiale (…) nous faisons le point de notre coopération, mais surtout nous balisons le parcours pour l’avenir », a expliqué Dr Zul-Kifl Salami.

Au-delà des projets sectoriels, les échanges ont permis à la délégation d’apprécier les performances macroéconomiques du pays, les orientations stratégiques en cours, ainsi que les perspectives liées à la vision Bénin 2060 et au Plan national de développement en phase de finalisation. « Ils ont posé des questions sur la macroéconomie, sur les stratégies, les orientations du gouvernement (…) tout ceci leur donne des indications claires sur la feuille de route à bâtir pour notre coopération », a-t-il ajouté, soulignant que la mission s’est montrée sensible aux avancées économiques enregistrées.

Des séances de travail ont également été organisées avec la Caisse des dépôts et consignations, la Société immobilière et d’aménagement urbain (Simau) et la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (Sipi-Bénin SA). Les données techniques collectées serviront à compléter les études de faisabilité et feront l’objet d’un rapport soumis aux instances décisionnelles du Fonds en Arabie saoudite. Cette procédure pourrait déboucher sur l’envoi d’une mission d’évaluation chargée d’examiner en détail la viabilité des projets et les modalités d’intervention financière.

Partenaire de longue date du Bénin, le Fonds saoudien de développement accompagne déjà plusieurs initiatives nationales. Cette nouvelle mission marque une étape supplémentaire dans la mobilisation de ressources destinées à soutenir l’industrialisation et les programmes sociaux du pays.