Bénin : Visite de courtoisie de cinq ambassadeurs européens au nouveau maire d’Abomey

À quelques heures de la passation de charges, Frank Kpassassi reçoit les ambassadeurs européens venus contrôler l’état d’avancement des projets financés dans plusieurs communes du Zou. La séquence se joue ce jeudi 19 février 2026 , dans une mairie encore en phase de transition. La délégation de l’Union européenne engage une visite dite de courtoisie, adossée au suivi opérationnel des programmes en cours à Abomey, Djidja et Bohicon et Za-Kpota.

Dans la salle de réunion, le nouveau maire enchaîne remerciements et requêtes. Le chantier touristique sert de vitrine. Musée des Rois et Amazones du Danxomè, complexes hôteliers en construction, opérations d’assainissement : la municipalité aligne les marqueurs d’une ville appelée à capter les flux de la destination Bénin. L’édile sollicite un appui technique et financier pour franchir un palier.

Face à lui, un bloc diplomatique compact : l’ambassadeur de l’Union européenne Stéphane Mund, l’Allemand Stefan Buchwald, la Belge Sandrine Plateau, la directrice de l’Agence française de développement Laure Weisgerber, Joris Jurriens pour les Pays-Bas et Stéfanie Afonso pour le Luxembourg.

Priorités locales, guichet européen

Mandature 2026-2033 à peine lancée, le conseil communal déroule son agenda. Gouvernance administrative numérisée, tourisme culturel structuré, coopération décentralisée élargie, formation des jeunes, autonomisation économique des femmes, équipements sanitaires et scolaires.

Les demandes ciblent du concret : matériels informatiques, bourses de formation, stages professionnels, jumelages avec des villes européennes, soutien aux centres de santé et aux écoles. Deux documents de planification servent de socle, le quatrième Plan de développement communal et le Plan de développement touristique et culturel, présenté comme une innovation municipale. Au détour de l’allocution, l’argument territorial affleure : le partenariat avec la ville d’Albi reste cité comme modèle de coopération Nord-Sud.

Diplomatie de terrain

Changement de méthode revendiqué par la représentation européenne. « Sortir des bureaux et voir ce que le Bénin et l’Europe font ensemble », lance Stéphane Mund, rappelant une tournée conduite au nom d’une “Team Europe” resserrée autour de cinq pays.