Boxe : Yoka dément son engagement pour la RDC mais prépare un combat à Kinshasa

Tony Yoka a pris une licence auprès de la fédération congolaise de boxe dans le but d’organiser un combat à Kinshasa contre Martin Bakole. Une revanche, selon Ferdinand Ilunga, président de la Fédération congolaise. Bakole a annoncé sur Instagram avoir obtenu la même licence. Les deux hommes s’échangeaient des provocations sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Les négociations sont en cours pour régler les détails du combat.

Un projet d’académie ancré dans la durée

Au-delà du combat, le boxeur franco-congolais prépare un investissement structurel en RDC : l’ouverture d’une académie de boxe à Kinshasa, destinée à encadrer la jeunesse congolaise. Ce chantier, annoncé en marge de la polémique sur sa nationalité sportive, dessine un engagement territorial distinct de toute ambition olympique sous pavillon congolais.

Démenti ferme sur la nationalité sportive

C’est dans ce contexte que Yoka avait, lundi soir, publié sur X une photo de sa licence congolaise, se disant « fier de pouvoir faire rayonner la République démocratique du Congo aux yeux du monde ». Le ministre des Sports de la RDC, Didier Budimbu, avait immédiatement officialisé cet engagement, évoquant l’objectif de viser l’or olympique pour le Congo . L’emballement avait été immédiat mais Tony Yoka a rapidement remis les choses dans leur contexte.

En effet, dès le lendemain, Yoka a clarifié la lanterne de l’opinion publique en ces termes sur Instagram : «En aucun cas il n’est question que moi j’aille aux JO représenter la République démocratique du Congo. » Le Champion olympique précise avoir pris cette licence uniquement pour le combat qu’il doit faire au Congo. Il ajoute : « Je suis et je resterai un champion olympique français. J’ai toujours porté haut les couleurs de notre pays et ça ne changera pas. » Le dossier sur la nationalité sportive de l’ancien conjoint d’Estelle Mossely.