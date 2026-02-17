CAN 2025 : le Sénégal suit la situation de ses 18 supporters incarcérés au Maroc

La victoire du Sénégal en finale de la CAN 2025 face au Maroc a laissé derrière elle une trace. Le 19 janvier dernier, en tribunes, des affrontements violents ont éclaté entre supporters sénégalais et membres du service d’ordre. L’arbitrage, notamment l’attribution d’un penalty contesté en faveur du Maroc en fin de match, avait mis le feu aux poudres. Dix-huit supporters sénégalais ont été interpellés ce soir-là et poursuivis pour des faits de hooliganisme. Près d’un mois plus tard, ils sont toujours derrière les barreaux.

La Fédération Sénégalaise de Football en première ligne

Pour rassurrer l’opinion publique, la Fédération Sénégalaise de Football a décidé de prendre la parole. Dans un récent communiqué, elle assure suivre l’affaire avec la plus grande attention et affirme que la mobilisation s’exerce au plus haut niveau de l’État sénégalais, en coordination directe avec les autorités marocaines. La fédération précise que ces démarches se déroulent dans le respect des liens historiques qui unissent les deux pays. Elle se dit par ailleurs confiante quant à une résolution favorable dans des délais proches, et s’engage à communiquer dès qu’une évolution significative interviendra.

Moussa Niakhaté, Pape Matar Sarr et les Lions de la Teranga mobilisés pour leurs supporters

Au-delà des institutions, des internationaux eux-mêmes ont choisi de s’emparer du sujet. Pape Matar Sarr a été parmi les premiers à exprimer publiquement son soutien. Moussa Niakhaté, défenseur international évoluant à Lyon a à son tour relayé le communiqué fédéral sur Instagram. La fédération appelle au calme et à la confiance envers les procédures judiciaires en cours. Le fédération a réaffimé son engagement d’apporter tous les éléments qui vont permettre aux 18 supporters sénégalais de regagner la terre de la Teranga.