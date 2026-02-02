Cancer de la prostate : 4 frères diagnostiqués en quelques mois

C’est une histoire surprenante. En effet, au Royaume-Uni, quatre frères ont tous été diagnostiqués d’un cancer de la prostate, à six mois d’intervalle. Après un long parcours de soin, les quatre hommes vont bien. Ils continuent de se soigner, mais la maladie est bien contenue.

Une épreuve collective, vécue en famille, qui s’est déroulée sur près de deux ans. L’aîné, Steve Hastings, aujourd’hui âgé de 71 ans, est à l’origine de la démarche médicale. Alors âgé de 68 ans, il demande à réaliser un test de dépistage. Ses trois frères, Jim, Andy et Tim, décident de faire de même.

Quatre frères touchés par le même cancer

Le résultat ? Tous sont concernés. Ils ont, depuis, été pris en charge et effectué un suivi régulier. Un accompagnement salué par les principaux concernés, qui n’ont pas manqué de remercier les équipes spécialisées en oncologie et en urologie pour leurs conseils et surtout, pour leur réactivité face à la maladie.

Si tous n’ont pas pris le même chemin, certains préférant l’ablation de la prostate aux séances de radiothérapie, cette histoire a fait le tour du Royaume-Uni tant elle est singulière. Une expérience qui, d’ailleurs, les a ressoudé. En effet, face à la maladie, ceux-ci se sont retrouvés et ont décidé de tout affronter, ensemble.

Le cancer de la prostate représente 25% des cancers masculins

Aujourd’hui, ils espèrent d’ailleurs que leur mésaventure servira la cause de la sensibilisation et du dépistage. À l’échelle mondiale, cette maladie est l’une des plus fréquemment découverte. En 2022, ce sont 1,4 million de nouveaux cas qui ont été découverts. Cette maladie représente à elle seule, 25 % des cancers au sein de la population masculine. Un cancer qui, s’il est pris en charge à temps, présente de sérieuses chances de rémission. Encore faut-il accépter le dépistage. Et c’est peut-être ce que permettra cette histoire.