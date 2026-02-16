Cancer : les dangers du fructose pointés du doigt dans une étude

Le fructose est un sucre qu’on retrouve à l’état naturel. En effet, il se retrouve principalement dans les fruits. Mais ce n’est pas tout. Simple à synthétiser, on en retrouve également dans les produits industriels (produits transformés ou ultra-transformés). Or, il favoriserait le développement de maladies graves.

Ce sucre simple est aujourd’hui consommé en quantités bien supérieures à celles observées il y a un siècle. Rien qu’aux États-Unis, sa consommation a été multipliée par 15 ! La raison ? Le développement extrêmement rapide des produits dits transformés ainsi que les habitudes de consommation, qui ont considérablement évolué.

Le fructose, responsable de l’augmentation des tumeurs ?

Mais qu’induit sa consommation ? En effet, le sucre peut être Une équipe de l’université Washington à Saint-Louis a étudié son impact sur le développement de certaines maladies, dont le cancer. Le résultat ? Il apparaît que ce sucre jouerait un rôle indirect dans la croissance des tumeurs.

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont étudié des animaux. Si ce fructose n’a pas modifié le poids des animaux, ni même leur indice glycémique, il est cependant apparu que la taille des tumeurs progressait finalement assez rapidement. Dans certains cas, la croissance a été multipliée par plus de deux ne laissant que peu de place au doute pour les scientifiques.

Le fructose devient lipides et favorise le développement de la maladie

Ce sucre agit de manière indirecte. Après ingestion, il est d’abord traité par le foie. Il est alor ssynthétisé pour être transformé en lipides qui circulent dans le sang et qui sont captées par les cellules cancéreuses. Ces même lipides facilitent la formation et le développement de nouvelles membranes. Il s’agit d’un processus clé pour la multiplication des cellules cancéreuses et donc, le développement de la maladie chez les personnes touchées. Cette découverte pourrait permettre de belles avancées en matière médicale, en proposant des soins alternatifs, avec un régime adapté (très peu de sucre).

