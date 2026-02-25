CDM 2026 : la France et le Maroc face à l'incertitude sécuritaire à Foxborough

À Foxborough, l’incertitude gagne du terrain. Le site appelé à accueillir plusieurs rencontres de la Coupe du monde 2026, dont des matchs impliquant la France et le Maroc, fait face à un différend financier sur la sécurité.

À Foxborough, l’organisation des rencontres de la Coupe du monde 2026 se heurte à une impasse. La municipalité qui doit accueillir par moins de sept matchs refuse de couvrir les coûts liés à la sécurité des matchs prévus au Gillette Stadium.

La facture, estimée à 7,8 millions de dollars, concerne les dispositifs de police et de sécurité publique mobilisés pour les sept rencontres programmées dans la ville. Une charge jugée excessive par les autorités locales. « Ce n’est pas la responsabilité de la ville », a déclaré Bill Yukna, président du conseil municipal, dans des propos relayés par Bloomberg.

Sans engagement financier clair, la délivrance des autorisations nécessaires pourrait se retrouver compromise. Or, ces licences conditionnent la tenue effective des matchs.

Financement contesté, calendrier sous pression

Dans l’appareil municipal, les discussions se tendent. Foxborough chercherait à obtenir une prise en charge des coûts par d’autres acteurs, notamment les autorités fédérales ou les organisateurs de la compétition, refusant d’engager des fonds sans garanties de remboursement.

Le différend pourrait dépasser le cadre local. La question du financement de la sécurité concernerait également d’autres villes hôtes, ce poste budgétaire figurant parmi les plus élevés pour l’organisation d’un événement de cette ampleur.

En l’absence d’accord, la tenue des rencontres à Foxborough pourrait être fragilisée. Aucun scénario alternatif n’a été officialisé à ce stade, alors que les échéances organisationnelles continuent d’approcher.

Sept matchs concernés, dont des affiches attendues

Le Gillette Stadium fait partie des enceintes retenues pour la Coupe du monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cette édition regroupe 48 sélections, une première dans l’histoire du tournoi.

Foxborough doit accueillir sept matchs : cinq rencontres de phase de groupes, un seizième de finale et un quart de finale. Parmi les affiches programmées figureraient des équipes majeures, dont la France et le Maroc, selon les répartitions initiales. Le calendrier prévoit notamment :

13 juin 2026 : Haïti – Écosse

: Haïti – Écosse 16 juin 2026 : barrage intercontinental – Norvège

: barrage intercontinental – Norvège 19 juin 2026 : Écosse – Maroc

: Écosse – Maroc 23 juin 2026 : Angleterre – Ghana

: Angleterre – Ghana 26 juin 2026 : Norvège – France

: Norvège – France 29 juin 2026 : seizième de finale

: seizième de finale 9 juillet 2026 : quart de finale

À ce stade, aucune décision définitive n’a été annoncée. Les discussions sur le financement de la sécurité restent en cours, alors que les échéances organisationnelles approchent.