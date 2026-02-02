Communales à Cotonou : le 5ᵉ arrondissement, vitrine du succès de l’UP-R

Deux semaines après le scrutin, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a rendu publics les résultats des élections communales et municipales du 11 janvier 2026. À Cotonou, les chiffres confirment une nette domination de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) dans plusieurs arrondissements, avec une mention particulière pour le 5ᵉ arrondissement, devenu l’un des symboles de cette victoire.

Dans cet arrondissement, l’UP-R réalise une performance de premier plan avec 65 % des suffrages exprimés. Un score d’autant plus significatif qu’il est largement attribué au leadership du chef d’arrondissement sortant, Parfait Dekoun, seul candidat titulaire du parti aux municipales dans cette zone. Son ancrage local et sa maîtrise du terrain apparaissent comme des facteurs déterminants dans un contexte pourtant marqué par une forte concurrence politique. Plusieurs figures originaires du 5ᵉ arrondissement figuraient en effet sur les listes adverses, notamment du côté des législatives, avec des candidats de premier plan issus d’autres formations. Malgré cette configuration, l’UP-R s’impose nettement, confirmant la solidité de son implantation locale.

Cette dynamique s’inscrit dans une tendance plus large observée à l’échelle de la ville. Le 2ᵉ arrondissement enregistre lui aussi 65 % des voix en faveur de l’UP-R. Ce résultat est associé à l’action coordonnée de plusieurs responsables politiques, dont le chef d’arrondissement sortant Alexandre Sohou, la députée Denise Hounmenou, reconduite au poste féminin dans la 15ᵉ circonscription électorale, ainsi que d’autres personnalités engagées sur les listes du parti.

Le 4ᵉ arrondissement complète ce trio de tête avec 62 % des suffrages. Là encore, l’UP-R bénéficie de l’implantation de ses responsables locaux, notamment le chef d’arrondissement sortant Saliou Adedjouma et le député Delonix Kogblevi, soutenus par leurs colistiers et relais de terrain.

Dans les autres arrondissements de Cotonou, les scores enregistrés par l’UP-R confirment une progression homogène, même lorsque les pourcentages sont moins élevés que dans les trois zones de tête. L’ensemble dessine une carte électorale largement favorable au parti de la majorité présidentielle dans la capitale économique. À Cotonou, le 5ᵉ arrondissement s’impose ainsi comme l’un des points forts du scrutin communal pour l’UP-R, illustrant l’effet d’un leadership local consolidé sur les résultats électoraux.