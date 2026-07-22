Bénin : Abdoulaye Bio Tchané élu président du CES, Conrad Gbaguidi nouveau Médiateur

Une nouvelle page s’ouvre pour le Conseil économique et social (CES). Réunis ce mercredi 22 juillet à Cotonou, les membres de l’institution ont porté Abdoulaye Bio Tchané à sa présidence lors de l’installation officielle de la nouvelle mandature. Cette élection, annoncée à l’issue de la mise en place des organes dirigeants du CES, marque le lancement des travaux de l’institution dans sa nouvelle configuration.

Abdoulaye Bio Tchané prend les commandes du CES

L’ancien ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale a été désigné pour présider le Conseil économique et social, à l’issue de l’élection du bureau de l’institution. Cette installation ouvre officiellement une nouvelle mandature du CES, appelé à exercer sa mission consultative auprès des pouvoirs publics sur les questions économiques, sociales, culturelles et environnementales. Le bureau mis en place comprend également Pascal Essou, élu deuxième vice-président. Conrad Gbaguidi a, pour sa part, été désigné premier vice-président.

Économiste de formation, Abdoulaye Bio Tchané possède un long parcours dans les domaines de la finance publique et du développement. Ancien président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et ex-directeur du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), il a occupé durant une décennie les fonctions de ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale. Il est également président du Bloc républicain.

Le premier vice-président devient médiateur de la République

L’élection de Conrad Gbaguidi à la première vice-présidence du CES entraîne automatiquement son accession aux fonctions de médiateur de la République. Cette conséquence découle des dispositions encadrant l’organisation du Conseil économique et social, qui prévoient que le premier vice-président exerce également cette responsabilité institutionnelle.

Le nouveau bureau est désormais chargé d’animer les travaux de l’institution et de favoriser les échanges entre les différentes composantes de la société sur les grands dossiers d’intérêt national. Le CES formule notamment des avis et des recommandations à destination des autorités publiques sur les politiques économiques, sociales, culturelles et environnementales.