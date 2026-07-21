Bénin : le Sénat amorce son installation avec une première réunion le 25 juillet

Les 25 membres du Sénat sont attendus le vendredi 25 juillet 2026 à Cotonou pour une réunion préparatoire qui lancera les dernières étapes avant l’installation officielle de la nouvelle chambre parlementaire. La rencontre est annoncée à 11 heures à l’hôtel Sofitel.

Selon les informations rapportées par Bip Radio, cette séance sera dirigée par Nicéphore Dieudonné Soglo, doyen d’âge des membres de droit du Sénat. Elle doit permettre une première prise de contact entre les futurs sénateurs avant la cérémonie d’installation fixée au jeudi 30 juillet 2026.

Une réunion avant l’installation officielle

La convocation de cette réunion marque l’entrée dans la phase finale de mise en place du Sénat, une institution prévue par la Constitution révisée. D’après les précisions communiquées par l’ancien chef de l’État, les préparatifs ayant conduit au choix de la date du 30 juillet sont désormais achevés.

Au cours de cette rencontre, les membres devraient échanger sur les modalités pratiques de l’installation de la nouvelle chambre et préparer les différentes étapes protocolaires de la cérémonie officielle.

Interrogé par Bip Radio, Théodore Holo, également membre du Sénat, a confirmé la tenue de cette rencontre. Il a indiqué qu’il s’agissait d’« une réunion de prise de contact » réunissant les 25 membres avant leur installation officielle. Il a également précisé que la séance avait été convoquée par « le doyen d’âge, Nicéphore Dieudonné Soglo ».

Une installation prévue avant la fête nationale

La cérémonie officielle d’installation est programmée cinq jours après cette réunion préparatoire, soit le jeudi 30 juillet. Le calendrier retenu permettra au Sénat d’être formellement opérationnel avant les célébrations de la fête nationale du 1er août.

Cette étape ouvre la voie au fonctionnement effectif de la nouvelle institution parlementaire. Les textes prévoient que le Sénat participe au processus législatif selon les compétences qui lui sont attribuées par la Constitution et les lois organiques. L’installation de cette chambre constitue l’une des principales évolutions institutionnelles engagées au Bénin ces dernières années.

Une institution créée par la révision constitutionnelle

Le Sénat trouve son fondement dans la révision de la Constitution adoptée en novembre 2019. Ce texte a introduit le bicamérisme dans l’organisation du Parlement béninois, jusque-là composé de la seule Assemblée nationale.

La composition de cette première mandature comprend 25 membres. Parmi eux figurent des membres de droit, dont les anciens présidents de la République répondant aux conditions prévues par la Constitution, ainsi que des personnalités désignées conformément aux dispositions légales.