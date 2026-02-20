Coopération militaire et humanitaire : des kits de maternité offerts par l’armée américaine au Bénin

L’armée américaine a procédé, le mercredi 18 février 2026, à la remise d’un important lot de kits de maternité au profit des autorités béninoises, dans le cadre de son appui aux efforts de réduction de la mortalité maternelle et infantile. La cérémonie officielle s’est déroulée au ministère de la Santé, en présence de responsables militaires et administratifs des deux pays.

Ces kits, fabriqués localement au Bénin, contiennent des équipements essentiels destinés à garantir des conditions d’accouchement plus sûres et plus dignes pour les femmes enceintes. Ils seront prioritairement déployés dans les zones rurales ainsi que dans les départements confrontés à l’insécurité liée aux groupes armés terroristes.

D’après le colonel-major Idjouola Tétédé, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la coopération opérationnelle entre les forces spéciales américaines et les Forces armées béninoises, notamment dans le contexte de la lutte contre le terrorisme dans le nord du pays.

Il a rappelé que ce partenariat a déjà permis la mise en œuvre de plusieurs actions civilo-militaires, notamment des consultations médicales gratuites, des campagnes de dépistage, la réalisation de forages pour l’accès à l’eau potable et des appuis à des établissements scolaires.

Les responsables militaires américains, conduits par le commandant Nathaniel Berger, ont indiqué avoir constaté sur le terrain les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontées les femmes enceintes dans les zones isolées, ce qui a motivé ce geste humanitaire.

Pour Agnès Vissoh Ayadji, secrétaire générale adjointe du ministère de la Santé, ce don vient renforcer les actions engagées par les autorités béninoises pour améliorer la santé maternelle. Elle a souligné que ces kits permettront d’améliorer les conditions d’accouchement pour de nombreuses femmes vivant dans des localités reculées, contribuant ainsi à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, considérée comme un enjeu majeur de santé publique. Cette initiative illustre, selon les autorités présentes, la continuité du partenariat entre le Bénin et les États-Unis, qui associe coopération militaire et actions humanitaires au profit des populations.