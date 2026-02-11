Corruption : Le Bénin parmi les pays les mieux classés en 2025 en Afrique

Le Bénin conserve son positionnement dans l’édition 2025 de l’Indice de perception de la corruption (IPC) publiée par Transparency International. Si le pays occupe le 70ᵉ rang au niveau mondial, c’est surtout son classement continental qui retient l’attention.

À l’échelle africaine, le Bénin se situe dans le groupe de tête. Il partage la 8ᵉ place sur le continent, derrière des pays régulièrement cités comme références en matière de gouvernance publique, notamment les Seychelles, le Cap-Vert, le Rwanda et Maurice. Ce positionnement le place parmi les États africains les mieux notés en matière de perception de la corruption dans le secteur public.

L’Indice de perception de la corruption évalue 180 pays à partir de données issues d’expertises et d’enquêtes spécialisées. Il mesure la perception du niveau de corruption dans l’administration publique, en tenant compte de critères tels que l’intégrité des responsables publics, la transparence des institutions et l’efficacité des mécanismes de contrôle.

Publicité

Le classement africain met en évidence des écarts significatifs entre pays. Dans ce contexte, figurer dans le top 10 continental constitue un indicateur de performance relative en matière de gouvernance. La stabilité du rang du Bénin par rapport à l’année précédente traduit une constance dans l’appréciation portée par les observateurs internationaux.

Bien que l’IPC repose sur des perceptions et non sur un recensement direct des faits de corruption, il demeure un outil de référence pour les partenaires techniques et financiers, les investisseurs et les institutions internationales.