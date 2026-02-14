Côte d'Ivoire : Nina Keita, la nièce de Ouattara aurait échangé des mails avec Epstein

Selon une enquête du journal Le Monde, Nina Keita, nièce du président Alassane Ouattara, aurait échangé plusieurs centaines de messages avec Jeffrey Epstein entre 2011 et 2018. Les documents publiés par le ministère de la Justice américain montrent des liens directs entre l’ancienne mannequin et le financier américain décédé en 2019. Ces échanges concernent des rencontres avec des personnalités politiques et des projets d’investissements. Ils révèlent également des introductions auprès de jeunes femmes et de figures influentes à Abidjan, comme le rapporte Le Monde.

Les rencontres à New York et Abidjan : une diplomatie de l’ombre

Selon les informations détaillées par Le Monde, les documents montrent qu’en 2011, Nina Keita aurait présenté Jeffrey Epstein à son oncle, alors fraîchement élu président de la Côte d’Ivoire, lors d’une visite à New York. L’année suivante, en 2012, elle aurait organisé une deuxième rencontre à Abidjan où l’Américain aurait rencontré plusieurs ministres en exercice pour discuter de projets d’investissements. Toujours selon l’enquête du journal, en 2014, Nina Keita aurait servi d’intermédiaire entre Alassane Ouattara et Jeffrey Epstein pour l’acquisition d’un système de surveillance auprès d’Israël. Les courriels révèlent également l’achat d’un Boeing 727 destiné à la présidence ivoirienne, coordonné par l’ex-mannequin.

Les documents consultées par Le Monde indiquent aussi que Nina Keita aurait présenté à Jeffrey Epstein des jeunes femmes ainsi que des figures de la politique et des affaires. Elle occupait à l’époque des postes importants : ex-conseillère du ministre du Budget Abdourahmane Cissé (2014‑2016), mariée au ministre de l’Emploi Adama Kamara, et depuis 2019, numéro deux de la société publique de gestion des fonds pétroliers de Côte d’Ivoire (Gestoci).

Correspondances révélées et rôle de Nina Keita dans les rencontres internationales

Toujours d’après Le Monde, les échanges entre Nina Keita et Jeffrey Epstein se sont déroulées sur plusieurs années, de 2011 à 2018. Les courriels font état de voyages, de présentations officielles et de discussions autour de projets liés à la présidence et à des investissements internationaux.

L’affaire Jeffrey Epstein, dont la mort en 2019 a mis fin aux poursuites judiciaires directes contre lui, continue de secouer le monde politique et économique. Des publications récentes de documents du ministère de la Justice américain ont montré la présence de personnalités africaines dans les échanges ou réseaux de contact de l’homme d’affaires, notamment Karim Wade du Sénégal, Jacob Zuma, ancien président de l’Afrique du Sud, et Robert Mugabe, ancien président du Zimbabwe.

Malgré la diffusion de ces éléments, aucune déclaration officielle ni démenti n’ont émané de Nina Keita ou des autorités ivoiriennes compétentes depuis la publication des documents.