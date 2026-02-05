Coupe du monde 2026 : face à Trump, l'Allemagne revoit sa copie

Certains pays, près à boycotter la prochaine Coupe du Monde de football ? Le sujet a rapidement été évoqué, notamment en Allemagne. Le gouvernement semble toutefois être revenu sur ses positions, estiman,t qu’il ne s’agissait pas, là, de la bonne solution pour exprimer un désaccord.

Plus concrètement, il apparaît que Berlin ne voit pas cette compétition comme un levier approprié dans les relations diplomatiques. Résultat, le gouvernement n’envisage pas de demander à ses joueurs de ne pas se rendre aux États-Unis entre le 11 juin et, éventuellement, le 19 juillet, dates de début et de fin de compétition.

L’Allemagne n’envisage pas un boycott de la prochaine Coupe du Monde

Pour Berlin, c’est une manière de replacer le sport, en tant que discipline et non pas en tant que levier diplomatique et politique, même si cela a pu être le cas autrefois. En outre, il est utile de rappeler que cette compétition aura lieu sur le sol de trois pays, les États-Unis donc mais aussi le Mexique et le Canada.

Les choses ne sont toutefois pas fixées. En effet, dans un contexte politique extrêmement tendu, marqué par la volonté américaine de récupérer le Groenland, la moindre incartade pourrait pousser les Européens à dire “Stop”. Plusieurs voix influentes dans le monde du sport, notamment celle de l’ancien présidnet de la FIFA, Sepp Blatter, vont d’ailleurs dans le sens du boycott.

Infantino, contre les boycots, par principe

Au sein même de l’UEFA, des questions se posent. Récemment, des eurodéputés ont demandé à ce que soit examinées, de possibles sanctions à l’encontre de l’équipe de football des États-Unis. Face à ces initiatives, le président de la FIFA Gianni Infantino, proche de Trump à qui il a offert un “Prix de la Paix” il y a quelques mois, a rappelé son opposition de principe aux boycotts.