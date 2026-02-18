CRIET : il risque 7 ans de prison pour le vol du téléphone d'une victime d'accident au Bénin

Un homme poursuivi pour escroquerie via internet a comparu devant la CRIET, accusé d’avoir utilisé le téléphone d’une victime décédée pour soutirer de l’argent à ses proches. Le ministère public a requis une peine de sept ans de prison ferme d’après Libre Express.

Un individu placé en détention provisoire depuis plusieurs semaines a comparu le lundi 16 février 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour répondre d’accusations d’escroquerie en ligne. Le parquet spécial a requis une peine de sept ans d’emprisonnement ferme contre lui.

Dans ce dossier, la sœur d’un homme décédé dans un accident de la circulation s’oppose à un prévenu d’une trentaine d’années, accusé d’avoir utilisé le téléphone de la victime pour contacter ses proches et solliciter de l’argent en se faisant passer pour elle.

Publicité

Des demandes d’argent et un compte vidé

Selon la plaignante, le prévenu aurait pris possession du téléphone après l’accident et s’en serait servi pour annoncer le décès à la famille avant de solliciter des transferts d’argent. Il aurait également contacté l’opérateur MTN afin de modifier le mot de passe du compte mobile money et procéder à des retraits.

La sœur du défunt indique avoir subi un préjudice en raison de ces faits. Son avocat a réclamé un million de francs CFA en guise de dommages et intérêts.

Le parquet souligne la gravité des faits

Au cours des débats, le représentant du parquet a fustigé le caractère inhumain des faits et requis la déclaration de culpabilité du prévenu pour escroquerie par voie électronique, tout en sollicitant la réserve des intérêts civils.

Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe au bénéfice du doute. Le jugement a été renvoyé au mois d’avril 2026.