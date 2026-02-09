Cuba : le Mexique refuse d'obéir à Trump et envoie une aide

Le Mexique, prêt à défier Donald Trump ? En effet, sur le sujet de Cuba, le président américain s’est montré inflexible. Il ne souhaite, en aucun cas, que l’île ne reçoive de l’aide extérieure. Cela lui permet de garder la main sur les négociations en cours avec le gouvernement local.

Malheureusement pour lui, le chef de l’État a appris il y a quelques heures, que le Mexique allait dépêché 814 tonnes de vivres à destination de l’île. Une information confirmée par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Ainsi, ce sont deux navires de la marine nationale qui font route jusqu’à La Havane.

Le Mexique annonce une livraison humanitaire à l’endroit de Cuba

D’après les premières informations, les cargaisons comprennent du lait en poudre, des produits carnés, des haricots, du riz ainsi que des articles d’hygiène. Le Mexique insiste sur le caractère humanitaire de cette démarche. Celle-ci n’est nullement motivée par des raisons politiques.

En revanche, pas de pétrole. En effet, il semblerait que cela soit une ligne rouge pour le président américain qui, par ailleurs, vient de signer une texte de loi, prévoyant l’instauration de droits de douane contre tout pays exportant du pétrole vers cette île. Mexico s’impose ainsi comme un rempart à la politique américaine, sans pour autant défier l’autorité de Donald Trump en allant plus loin que ce que celui-ci semble permettre.

La Colombie et le Canada prêts à aider La Havane

Sur l’île, les pénuries sont assez nombreuses. En effet, les 11 millions d’habitants de Cuba n’ont pas d’accès à des vivres basiques, comme le lait, le pain ou le sucre. L’aide mexicaine pourrait d’ailleurs pousser d’autres pays proches de Cuba, à outre-passer les règles imposées par le gouvernement américain en aidant La Havane. La Colombie et le Canada seraient notamment susceptibles d’aller en ce sens, bien qu’ils ne se soient pas officiellement positionnés à ce sujet.