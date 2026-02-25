Décès de 4Melvn (Melvyn), star TikTok aux 640 000 abonnés, dans un accident sur l'A6b en Essonne

Des centaines de milliers de messages déferlent ce mardi sur TikTok. Melvyn, 22 ans, connu sous le pseudonyme 4Melvn, a perdu la vie dans la nuit du 22 au 23 février sur l’autoroute A6b, en Essonne, dans un accident de la route dont les circonstances exactes font l’objet d’une enquête.

Un choc fatal à hauteur de Wissous

Vers une heure du matin, son véhicule roule seul en direction de la capitale. À Wissous, la voiture dévie brutalement et percute la glissière centrale. L’impact, d’une rare violence, scelle son sort avant même l’arrivée des secours. Onze pompiers mobilisés, aucune tentative de réanimation possible — Melvyn est déclaré mort sur place.

Pour une raison encore inconnue, son véhicule a quitté sa voie — endormissement, malaise, vitesse excessive : aucune piste n’est officiellement écartée. La CRS autoroutière, saisie de l’affaire, conduit les investigations dans le cadre d’une enquête en recherche des causes de la mort.

640 000 abonnés, des millions de vues : un créateur au sommet de sa progression

Plusieurs années de publications régulières, un univers centré sur la mode, la musique et le quotidien : Melvyn avait su transformer une présence discrète en audience solide. 640 000 comptes le suivaient au moment de sa mort. En 2022, une vidéo franchit seule le cap des 5,5 millions de vues — preuve que sa portée débordait largement son cercle fidèle. Sa trajectoire restait celle d’un créateur en phase ascendante, loin des plateaux médiatiques traditionnels, mais ancré dans un format court qui fidélise vite et profondément.

Sur les réseaux, les hommages affluent sans discontinuer. Des proches ont lancé une cagnotte sur Leetchi pour financer les obsèques, qui avait déjà recueilli près de 1 300 euros dès le mardi soir. Les conclusions de l’enquête sont attendues dans les prochaines semaines.