Décès de Quentin Griffiths, cofondateur d'ASOS après une chute du 17e étage en Thaïlande

Quentin Griffiths est mort en Thaïlande. L’entrepreneur britannique, cofondateur de la plateforme de mode en ligne ASOS, a été retrouvé sans vie après une chute depuis un immeuble de grande hauteur à Pattaya, le 9 février 2026.

Selon les premières informations relayées par plusieurs médias internationaux, l’homme de 58 ans a chuté depuis le 17e étage d’un bâtiment qui en compte 18. Son corps a été découvert au pied de la résidence. Les secours dépêchés sur place n’ont pu que constater le décès. Aucun signe d’effraction ni de lutte n’aurait été relevé dans l’appartement. Les autorités locales privilégieraient à ce stade la piste d’un geste volontaire, sans écarter d’autres hypothèses. Des examens complémentaires et les conclusions de l’enquête doivent encore préciser les circonstances exactes du drame.

Une chute sans témoin

Au moment des faits, Quentin Griffiths se trouvait seul dans son logement, selon les premiers éléments communiqués par la police thaïlandaise. Aucun témoin direct de la chute n’aurait été identifié. Les enquêteurs se sont appuyés sur les images de vidéosurveillance et les relevés effectués sur place pour tenter de reconstituer les dernières heures de la victime. Les résultats des analyses médico-légales sont attendus pour confirmer la cause du décès.

Publicité

Des médias dont Reuters évoquent également des tensions personnelles et des procédures judiciaires en cours avec son ex-épouse. Selon ces mêmes sources, un ami thaïlandais du défunt aurait confié que les poursuites judiciaires intentées par son ex-femme Thaïlandaise l’inquiétait. Des documents relatifs à cette action en justice ont été retrouvés dans son appartement.

Un pionnier du commerce en ligne

Moins exposé médiatiquement que d’autres figures du secteur, Quentin Griffiths figurait parmi les cofondateurs d’ASOS, lancée au début des années 2000 au Royaume-Uni. La plateforme s’est imposée en quelques années comme un acteur majeur de la vente de vêtements en ligne, ciblant une clientèle jeune et connectée.

À ses débuts, l’entreprise s’appuyait sur un concept simple : proposer des articles inspirés des tenues de célébrités et des tendances du moment. Le modèle a rapidement évolué vers une offre globale de prêt-à-porter, accompagnant la montée en puissance du commerce numérique.

Griffiths a participé à la structuration de cette croissance initiale, contribuant à poser les bases d’un groupe devenu incontournable dans l’e-commerce de mode. L’entreprise emploie aujourd’hui plusieurs milliers de personnes et opère dans de nombreux pays.

L’enquête ouverte en Thaïlande doit désormais établir les circonstances précises de la chute. Les autorités locales n’ont pas communiqué de calendrier pour la publication des conclusions.