Dollar : la Russie pourrait recommencer à utiliser la monnaie américaine

Alors que le processus de dédollarisation semblait en cours, les récents échanges entre la Russie et les États-Unis dans le cadre de la résolution du conflit entre Kiev et Moscou, pourraient donner lieu à une issue inattendue… Au point de marquer le retour sur le devant de la scène du billet vert.

Selon des informations relayées par l’entourage de Volodymyr Zelensky, un vaste ensemble d’accords commerciaux serait à l’étude. Concrètement, c’est un projet à 12 000 milliards de dollars qui serait à l’étude, avec l’utilisation du dollars comme monnaie d’échange principale entre tous les acteurs concernés.

Un accord commercial bientôt annoncé entre Moscou et Washington ?

Ce plan économique prévoit notamment de relancer la coopération entre Moscou et Washington, sur des sujets particulièrement sensibles. Énergie, minerais stratégiques et nouvelles technologies seraient ainsi au coeur de ce projet. Un sujet évoqué par ailleurs en profondeur à l’occasion de la récente rencontre entre Kirill Dmlitriev, directeur du fonds souverain russe et l’émissaire américain Steve Witkoff lors de leur rencontre à Abu Dhabi.

Si cet accord venait à être signé, cela marquerait un retournement de situation majeur. En effet, alors que Moscou a été exclu du réseau SWIFT suite au début du conflit en Ukraine, la Russie a développé son propre système de paiement, le SPFS. Une première étape vers la dédollarisation. Dans le même temps, le Kremlin a poussé pour que ses partenaires agissent de la même manière. Aujourd’hui, entre 60% et 67% des échanges intra-BRICS se feraient sans recours au dollar.

COmment la Chine va-t-elle réagir à ces annonces ?

Un retour au dollar pourrait rebattre les cartes. Les marchés des changes ont déjà montré des signes de volatilité face à cette hypothèse. Reste à savoir comment Pékin pourrait réagir à une telle annonce, alors que la Chine est le premier partenaire commercial de la Russie. Un rapprochement Moscou – Washington pourrait donc rebattre les cartes économiquement, mais géopolitiquement également.