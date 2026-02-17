Trump rend hommage à Jesse Jackson, « quelqu’un de bien » et rejette les accusations de racisme

Le décès du révérend Jesse Jackson, survenu ce mardi 17 février 2026 à l’âge de 84 ans, marque la fin d’une époque pour le mouvement des droits civiques américain. L’ancien président Donald Trump a publié un éloge funèbre sur sa plateforme Truth Social suite à la disparition du leader originaire de Chicago. C’était quelqu’un de bien, avec beaucoup de personnalité, de détermination, qui avait l’intelligence de la rue, a notamment déclaré l’ex-locataire de la Maison-Blanche.

L’héritage politique et social de Jesse Jackson aux États-Unis

Le parcours de Jesse Jackson s’insère dans la lignée directe de Martin Luther King Jr., dont il fut l’un des lieutenants les plus proches lors des grandes marches des années 1960. Figure de proue de la justice sociale, il a fondé la Rainbow PUSH Coalition, une organisation dédiée à la défense des droits des minorités et à l’équité économique. Candidat à l’investiture démocrate pour la présidence en 1984 et 1988, il a ouvert la voie à une nouvelle génération de politiciens issus de la diversité, prouvant qu’une coalition multiraciale pouvait bousculer l’establishment. Son influence s’est étendue bien au-delà des urnes, intervenant régulièrement comme médiateur international pour la libération d’otages ou pour apaiser les tensions raciales urbaines.

Donald Trump a choisi d’honorer cette mémoire en décrivant le défunt comme une force de la nature comme peu d’autres avant lui. Selon l’ancien président, Jackson possédait une capacité rare à tisser des liens humains, le qualifiant de personnalité grégaire et profondément attachée au contact avec ses concitoyens. Trump a insisté sur la détermination sans faille du révérend, un trait de caractère qu’il a tenu à saluer publiquement. En mettant de côté les clivages partisans habituels, l’homme d’affaires a brossé le portrait d’un individu qui a marqué l’histoire moderne de l’Amérique par une présence magnétique et une énergie inépuisable.

Les collaborations passées entre Donald Trump et la Rainbow Coalition

L’hommage a également permis de rappeler les interactions directes entre les deux figures médiatiques durant les décennies précédentes. Trump a notamment évoqué son soutien logistique à la Rainbow Coalition, précisant qu’il avait mis à disposition des bureaux au sein de ses propriétés de Wall Street, à New York, pendant une période prolongée. Cette collaboration immobilière et financière illustre une époque où le magnat gravitait dans les mêmes cercles que les leaders communautaires. Le message soulignait par ailleurs une convergence de vues plus récente sur la thématique de la réforme de la justice pénale, un dossier sur lequel les deux hommes auraient trouvé un terrain d’entente.

Dans sa conclusion, Donald Trump a fermement rejeté les critiques l’accusant de préjugés raciaux, affirmant que son aide envers Jesse Jackson tout au long de sa carrière démontrait sa position réelle. Il a suggéré que leur relation était empreinte d’un respect mutuel, tout en glissant une remarque sur les tensions qui auraient existé entre Jackson et Barack Obama. Ce témoignage offre une perspective factuelle sur la disparition d’une icône du Sud des États-Unis. Le départ de Jesse Jackson laisse un vide dans le paysage militant, mais cet hommage de Trump rappelle que l’histoire des droits civiques s’est parfois écrite avec des acteurs inattendus.