Dubaï ouvre le premier quartier mondial dédié à l'or, une vitrine dorée alimentée par l'Afrique

L’émirat de Dubaï franchit une nouvelle étape dans sa quête de domination du marché aurifère mondial. Ithra Dubai, promoteur immobilier appartenant à l’Investment Corporation of Dubai, a officiellement inauguré le 28 janvier le Dubai Gold District, premier quartier au monde entièrement consacré au commerce de l’or et de la joaillerie.

Situé dans le quartier historique de Deira, à proximité du célèbre Gold Souk, ce pôle réunit l’ensemble de la chaîne de valeur du métal précieux : vente au détail, lingots, commerce de gros et investissement. Le quartier compte plus de 1 000 boutiques spécialisées dans l’or, la joaillerie, la parfumerie et les cosmétiques, ainsi que six hôtels totalisant plus de 1 000 chambres pour accueillir acheteurs et investisseurs internationaux.

« Avec le lancement du Dubai Gold District, nous ouvrons un nouveau chapitre significatif dans le paysage de l’or et de la joaillerie de la ville », a déclaré Issam Galadari, PDG d’Ithra Dubai. L’attraction phare du quartier sera la première « Gold Street » au monde, une rue construite avec de l’or, dont les détails seront dévoilés progressivement.

Publicité

Une puissance commerciale aux ambitions mondiales

Ce lancement conforte la position des Émirats arabes unis comme deuxième destination mondiale du commerce physique de l’or, avec environ 53,41 milliards de dollars d’exportations en 2024-2025 vers des partenaires comme la Suisse, le Royaume-Uni, l’Inde, Hong Kong et la Turquie. En 2025, le quartier a accueilli des visiteurs issus de plus de 147 nationalités.

L’Afrique, principal réservoir d’approvisionnement

Derrière cette vitrine scintillante, le continent africain demeure le premier fournisseur d’or de l’émirat. Selon une étude publiée dans ScienceDirect, 57% des importations d’or des Émirats provenaient d’Afrique en 2021, soit 553 tonnes sur un total de 970 tonnes. Le Mali, le Ghana, la Guinée, le Soudan et l’Afrique du Sud figurent parmi les principaux pays fournisseurs.

Cette dépendance à l’or africain n’est pas sans controverse. L’organisation SwissAid estime que plus de 435 tonnes d’or ont été passées en contrebande hors d’Afrique en 2022, dont la grande majorité a transité par les Émirats avant d’être réexportée vers d’autres marchés. Parmi les neuf premiers pays africains fournisseurs des EAU, plusieurs sont affectés par des conflits armés.